ردت وزارة الخارجية الصينية، اليوم، على التقارير الإعلامية التي تحدثت عن دخول منطاد صيني في سماء الولايات المتحدة الأمريكية من أجل التجسس.

ونفت الصين أن يكون المنطاد خاص بالتجسس، وأضافت أن المنطاد مخصص للأبحاث المدنية والطقس، مؤكدة أن المنطاد ذو طابع مدني وضل طريقه، وفقا لـ”العربية”.

وأكدت أنها دولة مسؤولة وتلتزم دائماً بدقة القانون الدولي. ليست لديها أي نية لانتهاك الأراضي أو المجال الجوي لأي دولة ذات سيادة.