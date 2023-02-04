يشارك سالم الدوسري رفقة فريقه نادي الهلال منافسات كأس العالم للأندية، للمرة الثالثة في التاريخ، حينما يبدأ الفريق بمواجهة الوداد البيضاوي.

ويلتقي الهلال بنظيره الوداد مساء اليوم السبت، في دور الربع نهائي ببطولة كأس العالم للأندية المقامة في المغرب.

ويريد الدوسري، هدف واحد فقط، كي يصبح الهداف التاريخي للهلال في كأس العالم للأندية؛ حيث يفصل سالم هدف واحد فقط، على أن يصبح خامس لاعب في التاريخ يُسجل في 3 نسخ مختلفة من كأس العالم للأندية، بالتساوي مع رونالدو وميسي وجاريث بيل وحسين الشحات.

ويحتاج جناح الهلال أن يسجل هدف واحد، ليصبح ثاني لاعب عربي وأول لاعب آسيوي يسجل في 3 نسخ مختلفة من مونديال الأندية.