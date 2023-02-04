أكد مشرف التدريب التربوي خالد العرفج، أن وجود الطالب حضوريا أفضل في العملية التعليمية، مشيرا إلى أنه في حال الدراسة عن بعد توضع الاختبارات بشكل مفاجئ لزيادة التركيز.
وقال العرفج: “داخل الصف الدراسي الحضوري هناك ضبط ولكن الانضباط أقل، لأن الطالب يحاول يسوي أي شيء ليحدث تفاعلًا في الفصل داخل أو خارج العملية التربوية، أو ما نسميه لحظات التعلم”.
فيديو | مشرف التدريب التربوي د. خالد العرفج: وجود الطالب حضوريا أفضل.. وفي حال الدراسة عن بعد توضع الاختبارات بشكل مفاجئ لزيادة التركيز #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/6jUXuhMUVd
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 4, 2023
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