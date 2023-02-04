أكد مشرف التدريب التربوي خالد العرفج، أن وجود الطالب حضوريا أفضل في العملية التعليمية، مشيرا إلى أنه في حال الدراسة عن بعد توضع الاختبارات بشكل مفاجئ لزيادة التركيز.

وقال العرفج: “داخل الصف الدراسي الحضوري هناك ضبط ولكن الانضباط أقل، لأن الطالب يحاول يسوي أي شيء ليحدث تفاعلًا في الفصل داخل أو خارج العملية التربوية، أو ما نسميه لحظات التعلم”.