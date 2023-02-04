أوضح عبدالله الحرقان استشاري الأمراض الجلدية، أن ارتداء الصوف يعتبر قاسي على الجلد ويسبب تهيج للأكزيما لدى البعض.

وفي سياق آخر، أوضح استشاري الجلدية، أن الفرك والدعك الزائد للجسم يزيد من تصبغات الجلد، قائلا: “كثر الحك يحفز الصبغة وعيبها أنها صعبة العلاج، لذا ننصح بعدم فرك الجسم خلال الاستحمام بالليفة، والجسم ينظف نفسه بنفسه كل 30 يوم”.

وعن ظهور “الثالول” لدى بعض الأشخاص منهم الحوامل، قال: “الحامل أكثر عرضة للثالول نظرا لان الحمل يؤثر على المناعة نوعا ما، لذلك تزيد لدى الناس الزارعين أعضاء أيضا، وهو عبارة عن نتوء جلدي، ويكون شائع لدى الأطفال أيضا بسبب ضعف مناعتهم”.

#من_السعودية | الفرك الزائد للجسم يزيد من تصبغات الجلد.. د.عبدالله الحرقان – استشاري الأمراض الجلدية. #قناة_السعودية pic.twitter.com/PZBT0YeSKk — قناة السعودية (@saudiatv) February 4, 2023

#من_السعودية | د.عبدالله الحرقان – استشاري الأمراض الجلدية: الصوف قاسي على الجلد ويسبب تهيج للأكزيما لدى البعض حين ارتداءه. #قناة_السعودية pic.twitter.com/D4FEyuQHik — قناة السعودية (@saudiatv) February 4, 2023