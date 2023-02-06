قامت الدكتورة تاتيانا شابوفالنكو بوصف مرض هشاشة العظام بـ “الوباء الصامت”.

وقالت شابوفالنكو في برنامج تلفزيوني:” ليس لأنه يتطور دون أعراض، بل لأن الكثيرين يعتبرون هشاشة العظام نتيجة حتمية للشيخوخة، لذلك لا يتخذون التدابير اللازمة للوقاية منه، مع أن هناك طرقا عديدة لمنع تطوره.”

وأضافت:” أن النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بهشاشة العظام في سن اليأس عندما ينخفض مستوى هرمون الاستروجين في الجسم.”

وتابعت:” يجب أن نعلم أن الكحول والملح والنيكوتين والكافيين يساهم في تسرب الكالسيوم من العظام، وهذا يعني أن أسلوب الحياة النشط والنظام الغذائي الصحي هما أساس العظام القوية والصحية.”

وفي السياق، أوصت شابوفالنكو بتناول الكالسيوم وممارسة نشاط بدني مكثف، وبالإضافة إلى ذلك يجب مراقبة مستوى فيتامين D في الجسم.