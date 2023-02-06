أعلن وزير الشباب والرياضي التركي، اليوم الإثنين، إيقاف كل المنافسات الرياضية، ومنها الدوري المحلي لكرة القدم، لأجل غير مسمى بعد زلزال عنيف أسقط مئات القتلى.

وقال محمد محرم قصب أوغلو، وزير الرياضة، في بيان نشره الاتحاد التركي على الإنترنت “تقرر إيقاف كل الأنشطة الرياضية في البلاد بعد كارثة الزلزال وحتى إشعار آخر”.

وقدّم الوزير التركي تعازيه لعائلات وأصدقاء الضحايا وتمنى سرعة الشفاء للمصابين.

وضرب زلزال وسط تركيا وشمال غرب سوريا صباح اليوم وبلغت قوته 7.8 درجة وتسبب حتى الآن في مقتل المئات وإصابة الآلاف مع انهيار بنايات في أنحاء المنطقة.