وجَّه معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، نداءً عاجلاً إلى الدول الأعضاء في المنظمة والمؤسسات الإنسانية للمنظمة والشركاء الدوليين, لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة لدعم ضحايا الزلزال المدمر الذي خلَّف أعداداً كبيرة من القتلى في كل من تركيا وسوريا اليوم.

وتمنى معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أن يساعد حس التضامن، الذي يميز الدول الأعضاء في المنظمة والأجهزة ذات الصلة، بالإضافة إلى المجتمع الدولي على نطاق واسع، كلًّا من تركيا وسوريا في مواجهة الوضع الإنساني العاجل الحالي، وضمان إعادة بناء المنازل والبنى التحتية المدمرة.