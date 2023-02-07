كشفت مواقع مهتمة بشؤون الإنترنت أن تطبيق “واتساب” سيحصل على ميزة عملية ومفيدة للمستخدمين؛ حيث يختبر ميزة جديدة ستساعد المستخدمين على التحكم بقوائم المراسلة.

ويأتي ذلك ليكونوا قادرين على نقل المراسلة التي يريدونها إلى رأس القائمة لديهم كما في تطبيق “تليغرام”، وهذه الميزة ستكون متاحة بالنسبة للمراسلات الفردية أو الجماعية.

وذكر موقع WABetaInfo ، أن الميزة الجديدة ظهرت في نسخة (2.23.3.17) التجريبية لـ “واتساب” على أجهزة أندرويد، لكن لم يتم الإفصاح عن الموعد المحدد لطرحها للمستخدمين.

ويقول بعض المحللين أن الميزة الجديدة ستختصر الوقت وتسهّل على مستخدمي “واتساب” إمكانية العثور على الرسائل المهمة لديهم في قوائم المحادثات، ولن تضطرهم لنقل محادثة معينة إلى قائمة “المحادثات المفضلة”، أو قائمة “المحادثات المحفوظة.