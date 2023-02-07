أوضح الأخصائي النفسي فارس القحطاني، أن هناك بعض المفاهيم الخاطئة بخصوص معنى الرجولة في مجتمعنا.

وأشار القحطاني إلى أنه من بين تلك المفاهيم الخاطئة هو أن مساعدة الرجل لزوجته في الأعمال المنزلية تنقص من رجولته، مؤكدا أن الأمر لا يعيب الرجل إطلاقا.

وأضاف: “لا يعيب أن يساعد الزوج زوجته لكن لا يوجد داعي أن الزوجة تتفاخر أمام الجميع بمساعدة زوجها لها بسبب كون المجتمع رجالي بعض الشيء”.