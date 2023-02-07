رد الشيخ عبدالسلام السليمان على سؤال بشأن مدى إلزامية الحج عن مراهق توفي وكان عمره 17 عامًا.

وقال الشيخ السليمان من خلال برنامج فتاوى أن من ناحية البلوغ فيكون المتوفى في هذا السن قد بلغ ولكن في الحج والعمرة ينظر إلى الاستطاعة فإذا كان في ذلك السن مستطيعاً ولديه مال وأخّر الحج فيجب في هذه الحالة أن يحج له مما تركه من مال.

وتابع : أما إذا كان غير مستطيع فلا يلزمه حج ، إلا إذا تبرع أحد والديه بأداء الحج عنه.