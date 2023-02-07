قال عبد العزيز الربيعة، استشاري جراحة أنف وأذن وحنجرة والعنق والرأس، إن دراسة سويدية أثبتت أن النساء المتزوجات من رجال يعانون من “الشخير” تعانين من الأرق ومشاكل في النوم بالنهار والصداع بسبب تأثر نومها بشخير زوجها.

وأضاف إن الشخير العادي غير المصحوب بانقطاعات في “النسم” غير مؤثر إلا على الأطفال لأنه قد يؤثر على نمو الوجه، لكن النوع الآخر قد يسبب مشكلات أسرية وحوادث مرورية وغيرها، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأكد أن بعض الدراسات وجدت علاقة بين انقطاع النسم والجلطات القلبية والسكري وضعف وظائف الكلى المزمن والمشاكل الأسرية، وزيادة الحوادث المرورية، حيث أن انقطاع النسم أثناء النوم يؤدي إلى عدم أخذ الفرد حاجاته من النوم وبالتالي يميل للنوم أثناء القيادة، مما يعرضه للحوادث المرورية.

ونوه بأن الشخير بالنسبة للأطفال غالبا يكون بسبب اللوز واللحمية، في حين يكون سببه عند الكبار قد يكون بسبب انحراف الحاجز الأنفي أو قاع اللسان والسمنة بشكل عام.

د. عبد العزيز الربيعة: "الشخير" العادي غير المصحوب بانقطاعات في "النسم" غير مؤثر إلا على الأطفال قد يؤثر على نمو الوجه ، لكن النوع الآخر قد يسبب مشكلات أسرية وحوادث مرورية وغيرها #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/iCCIFbtA5a — برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 7, 2023

د. عبد العزيز الربيعة – استشاري جراحة أنف وأذن وحنجرة والعنق والرأس: "الشخير" بالنسبة للأطفال غالبا يكون بسبب اللوز واللحمية، وبالنسبة للكبار قد يكون من انحراف الحاجز الأنفي أو قاع اللسان والسمنة بشكل عام قد تكون أحد الأسباب #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/B2bwI8Mcno — برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 7, 2023