روى المواطن “أبو جمعة”، تفاصيل اللحظات المرعبة التي مر بها خلال زلزال تركيا المدمر حيث كان يقيم في فندق بمنطقة أنطاكيا.

وقال المواطن خلال برنامج “سيدتي”، إن الزلزال قوته كانت “خيالية”، مضيفا: “وبفضل من الله نجونا الأمر كان أشبه بالحلم”.

وتابع: “في البداية كانت هزة خفيفة ثم بدأ الفندق كله يتحرك”، مشيؤا إلى أنه تمكن من الخروج من الفندق، ولم يتمكن من أخذ أي شيء ولا حتى جواز السفر.