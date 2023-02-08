كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، الإجراءات التي يجب على مُقدم الرعاية الصحية اتباعها لحماية المريض من الجرعات الإشعاعية التي تتجاوز المستويات المعتمدة، مشيرةً إلى أنه ملزم باتباع المرجع الوطني لحدود ومستويات جرعات الأشعة التشخيصية للمرضى (NDRLs).

وأوضحت الهيئة، أن تطبيق المرجع الوطني يؤثر في الحماية من الجرعات الإشعاعية الطبية التي قد تتجاوز الحدود والمستويات الدولية المعتمدة، وذلك من خلال خفض كمية الأشعة المستخدمة مع الحفاظ على جودة الصورة والخصائص التشخيصية لها.

وأشارت إلى أن المرجع الوطني يحدد مستويات جرعات الأشعة المنبعثة من أجهزة الأشعة المقطعية والعامة وأجهزة تصوير الثدي بالأشعة السينية، حيث يلتزم مقدمي الرعاية الصحية بتطبيقه لتحديد المستويات المنشورة على موقع الهيئة، مع الاحتفاظ بالسجلات التي تثبت التقيد بذلك.