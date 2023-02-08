ألقت قوات الشرطة في أستراليا، القبض على جدة تبلغ من العمر 50 عاما بتهمة الاعتداء على حفيدتها الرضيعة؛ حيث وجهت قوات الشرطة تهمة “الاعتداء الجنسي” للجدة المقيمة في العاصمة الأسترالية، كانبيرا.

وأوضحت قوات الشرطة أنها ألقت القبض على الجدة بعد ورود تقارير لهم تفيد بنشرها مقاطع تؤكد التهمة الموجهة لها عبر تطبيق الفيديوهات الشهير “تيك توك”.

وذكرت قوات الشرطة الأسترالية، أن الضحية في جريمة “ارتكاب أفعال فاحشة ضد طفلة أقل من 10 سنوات ” تبلغ من العمر عامين، فيما تخضع الجدة لتحقيق من قبل فريق الاعتداء الجنسي، وإساءة معاملة الأطفال.

وتخضع للتحقيق أيضًا من فريق مكافحة استغلال الأطفال المشترك قانونا، كما تخضع العجوز أيضا لتهم “استخدام طفل لإنتاج مواد، واستخدام تطبيق لنقل مواد الاعتداء على الأطفال”، ومن المقرر تقديم العجوز الأسترالية للمحاكمة عن قريب.