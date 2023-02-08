على خلفية مقتل مواطنة في سبتمبر الماضي، في جدة، اعترف زوج القتيلة بارتكابه جريمة القتل في أولى جلسات المحاكمة بالمحكمة الجزائية.

وأقر الجاني بلحظة تنفيذه جريمته المروعة بعد تلقيه رسالة استدعاء من قبل مركز الشرطة، بعد أن دوّنت الضحية محضراً رسمياً بحقه واتهمته بإساءة المعاملة، والاعتداء بالضرب، وهو الأمر الذي قابله الزوج بقتلها.

ورغم اعترافه بالقتل فقد أصر على نفي إساءته واعتدائه على الزوجة التي كانت تعمل معلمة.

وكان أهل المجني عليها أفادوا بأن الضرب والخلافات كانت مستمرة طيلة فترة زواج ابنتهم من الجاني، ولكن كانت تلك هذه المرة الأولى التي تتقدم فيها ببلاغ لمركز الشرطة.