حجز فريق الهلال مقعده في نهائي كأس العالم للأندية، كأول نادٍ سعودي، يصل إلى هذه المرحلة من البطولة.

وتغلب الهلال على فلامنغو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية بنتيجة 3-2 في مباراة نصف النهائي التي جرت بينهما، الثلاثاء.

وحقق الهلال أرقامًا تاريخية دعمت تأهله إلى نهائي مونديال الأندية وهي :

– الهلال أول نادٍ سعودي يكتب اسمه في نهائي البطولة.

– الهلال لأول مرة يضمن ميدالية للمملكة في كأس العالم للأندية.

– الهلال أول بطل لآسيا يتأهل إلى نهائي مونديال الأندية.

– الهلال ثالث نادٍ عربي يتأهل إلى نهائي مونديال الأندية بعد الرجاء المغربي والعين الإماراتي.

– الهلال أصبح أول نادٍ عربي “غير مضيف” يتأهل إلى نهائي مونديال الأندية.

– أول فريق آسيوي يتأهل للنهائي خارج أرضه.

– أول فريق سعودي يفوز على فريق برازيلي في مونديال الأندية.

– أول فريق عربي وآسيوي يتأهل إلى نهائي مونديال الأندية وهو بطل القارة.

– أصبح سالم الدوسري هدافًا للعرب في مونديال الأندية بـ4 أهداف معادلًا رقم المصري محمد أبوتريكة لاعب الأهلي المصري السابق.