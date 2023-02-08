حجز فريق الهلال مقعده في نهائي كأس العالم للأندية، كأول نادٍ سعودي، يصل إلى هذه المرحلة من البطولة.
وتغلب الهلال على فلامنغو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية بنتيجة 3-2 في مباراة نصف النهائي التي جرت بينهما، الثلاثاء.
وحقق الهلال أرقامًا تاريخية دعمت تأهله إلى نهائي مونديال الأندية وهي :
– الهلال أول نادٍ سعودي يكتب اسمه في نهائي البطولة.
– الهلال لأول مرة يضمن ميدالية للمملكة في كأس العالم للأندية.
– الهلال أول بطل لآسيا يتأهل إلى نهائي مونديال الأندية.
– الهلال ثالث نادٍ عربي يتأهل إلى نهائي مونديال الأندية بعد الرجاء المغربي والعين الإماراتي.
– الهلال أصبح أول نادٍ عربي “غير مضيف” يتأهل إلى نهائي مونديال الأندية.
– أول فريق آسيوي يتأهل للنهائي خارج أرضه.
– أول فريق سعودي يفوز على فريق برازيلي في مونديال الأندية.
– أول فريق عربي وآسيوي يتأهل إلى نهائي مونديال الأندية وهو بطل القارة.
– أصبح سالم الدوسري هدافًا للعرب في مونديال الأندية بـ4 أهداف معادلًا رقم المصري محمد أبوتريكة لاعب الأهلي المصري السابق.
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