تعيش شونا راي، شابة أمريكية من ولاية بنسلفانيا عمرها 23 عاماً بجسد طفلة عمرها 8 سنوات بسبب حالة طبية نادرة.

طولها 115 سم ووزنها 23 كلغ، وظهرت قصتها إلى العلن خلال 2022، مع إنتاج قناة TLC الأمريكية، التابعة لشبكة “ديسكفري”، برنامجاً خاصّاً بها، بعنوان I Am Shauna Rae، تلا سلسلة الفيديوهات التي صوّرتها عبر حسابها الخاص على إنستغرام، فلفتت الأنظار نتيجة حالتها الطبية النادرة.

ووفقاً للقناة، عانت شونا بعد أشهر من ولادتها من ورم سرطانيّ في رأسها، أدّى إلى خضوعها لعدّة عمليات جراحية وللعلاج الكيميائي، ولكن، اكتشف الأطباء بعد أعوام من شفائها أن نشاط الغدة النخامية المسؤولة عن نموّ وتطوّر الجسد بات معدوم.