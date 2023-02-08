كشفت المستشارة الأسرية والزوجية د. الهنوف الحقيل أن الرجال قديما كانوا رجالا حقيقيين ويحفظون خصوصية المرأة ومن يتحدث عن زوجته الآن يعتبر “امرأة أخرى”!!

وقالت خلال مداخلة مع برنامج “سيدتي” أن الرجل لم يكن أبدا الحلقة الأضعف في مشكلات الزواج وهذا نوع من الاستعطاف لإثارة الجدل فقط .

ولفتت إلى أن الحسابات التي تطرح موضوعات تخص المرأة تحرض ضد الرجل أو العكس تحتاج لرقابة مشددة على محتواها ومواجهتها.

وتابعت أن حقوق المرأة منذ الأزل متوافرة بالدولة والآن زاد التركيز عليها لكن ليس معنى هذا استخدامها بشكل غير مسئول.

وأضافت أن شؤون المرأة أصبحت محتوى من يرغب في الشهرة وهذا نوع من عدم الاتزان والاضطراب واستمالة للجماهير عاطفيا ونفسيا.

د. الهنوف الحقيل – مستشارة أسرية وزوجية : الرجال قديما كانوا رجال حقيقيون ويحفظون خصوصية المرأة .. ومن يتحدث عن زوجته الآن يعتبر "امرأة أخرى"!!@AlhnoufAlhoqail#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/ixnGQ7di6F — برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 8, 2023

د. الهنوف الحقيل – مستشارة أسرية وزوجية : الحسابات التي تطرح موضوعات تخص المرأة تحرض ضد الرجل أو العكس تحتاج لرقابة مشددة على محتواها ومواجهتها @AlhnoufAlhoqail#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/dJ2BEnRjiJ — برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 8, 2023

د. الهنوف الحقيل – مستشارة أسرية وزوجية : الرجل لم يكن أبدا الحلقة الأضعف في مشكلات الزواج .. هو نوع من الاستعطاف لإثارة الجدل فقط @AlhnoufAlhoqail#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/ENw8iQz28C — برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 8, 2023

انتهاك كامل للخصوصة .. د. الهنوف الحقيل – مستشارة أسرية وزوجية : حقوق المرأة منذ الأزل متوافرة بالدولة والآن زاد التركيز عليها لكن ليس معنى هذا استخدامها بشكل غير مسئول @AlhnoufAlhoqail#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/QpKwn4h6V3 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 8, 2023