كشفت المستشارة الأسرية والزوجية د. الهنوف الحقيل أن الرجال قديما كانوا رجالا حقيقيين ويحفظون خصوصية المرأة ومن يتحدث عن زوجته الآن يعتبر “امرأة أخرى”!!

وقالت خلال مداخلة مع برنامج “سيدتي” أن الرجل لم يكن أبدا الحلقة الأضعف في مشكلات الزواج وهذا نوع من الاستعطاف لإثارة الجدل فقط .

ولفتت إلى أن الحسابات التي تطرح موضوعات تخص المرأة تحرض ضد الرجل أو العكس تحتاج لرقابة مشددة على محتواها ومواجهتها.

وتابعت أن حقوق المرأة منذ الأزل متوافرة بالدولة والآن زاد التركيز عليها لكن ليس معنى هذا استخدامها بشكل غير مسئول.

وأضافت أن شؤون المرأة أصبحت محتوى من يرغب في الشهرة وهذا نوع من عدم الاتزان والاضطراب واستمالة للجماهير عاطفيا ونفسيا.

 