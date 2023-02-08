لفت العازف نادر الفصام بواسطة هيئته العربية وعزفه الغربي، أنظار الجميع بثقافتهالأمريكية السعودية.

وقال “الفصام” إنه احتضن الغيتار لأول مرة وهو في عمر الخمس سنوات، وأوقفه الفشل عن المواصلة وسلك به إلى منعطف الغناء حتى عمر العشرين سنة، إبان استقرار والده للدراسة في أميركا عام 1975م، وفقاً لـ”العربية.نت” .

كما قال إنه عاش في الولايات الجنوبية بأميركا مثل تنيسي وأوكلاهوما وهو رضيع، مهد فن البلوز الأميركي الذي يصف أوجاع وآلام الأفارقة الأميركيين من ويلات العنصرية، وذلك في بدايات القرن العشرين.

وعاد إلى الغيتار في مطلع شبابه وفي جعبته لغة إنجليزية متقنة، ليدرس في معهد أميركيا الموسيقى وهندسة الصوت.