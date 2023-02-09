تحدث أحيانًا في لحظات الزفاف مواقف وأمورًا تفسد أجواء الفرح، فقد تحول زفاف في الكويت من الرقص والغناء إلى عراك بالأيادي ومشادات كلامية.

ويُشار إلى أن بيت شعر كان قادرًا أن يشعل الأجواء في حفل الزفاف ويتشابك فيه الحضور بالأيدي والألفاظ.

وكان بيت الشعر المتسبب في تلك الأزمة هو:” طيبي من طيب ابوي !”، وما إن قال أحد الحضور هذا البيت الشعري فرد أحد الشيبان عليه قائلًا: “ما أطقع منك إلا ابوك !”، لينقلب الحفل رأسًا على عقب من بعدها.

وتحول الحفل إلى ساحة قتال ونشبت مشادة بين الحاضرين وصلت للسب والقذف والاعتداء بالضرب على بعضهم البعض .