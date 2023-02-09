تمكنت الشرطة في إنديانا من كشف سر قاتلان بعد 5 عقود من جريمتهم بقتل فتاة قبل 47 عاما بعد أن أدت علاقة واضحة إلى وصول الشرطة إلى المشتبه بهم.

صدم القاتلان وهما فريد باندي جونيور، البالغين من العمر 67 عاما، بوضع الشرطة الأساور الحديدية في ايديهم بشأن هذه الجريمة بعد ما يقرب من نصف قرن من وفاة الفتاة لوريل جان ميتشل في إنديانا.

و يحاكم الرجلان الآن بتهمة قتل الفتاة البالغة من العمر 17 عاما، التي عثر على جثتها على بعدحوالي 17 ميلا خارج نورث ويبستر، إنديانا في 6 أغسطس 1975، وهي غارقة.