كشف فريق من العلماء عن فعالية دواءً مصنوعاً من بذور الكرفس، والذي أثبت فعاليه في تعزيز فرص التعافي من السكتة الدماغية.

وأثبتت التجارب أنه كان لدى المرضى؛ الذين أعطوا دواء بذور الكرفس، أعراضٌ عصبيةٌ أقل حدة ومهارات عقلية أفضل من أقرانهم الذين تلقوا العلاج الوهمي.

وقال المؤلف المشارك من مركز الصين الوطني للبحوث السريرية للأمراض العصبية في بكين الدكتور Baixue Jia: «هذه هي التجربة الأولى لإظهار فائدة استخدام دواء يحمي الدماغ من التلف الناجم عن نقص الأكسجين في أنسجة المخ»

وأضاف ” تم إعطاء الدواء للمرضى الذين يعانون من السكتة الدماغية الحادة الذين كانوا يتلقون العلاج أيضاً لاستعادة تدفق الدم إلى الدماغ”

وتابع “المرضى الذين تلقوا (بوتيل فثاليد) وهي أحد المكونات الكيميائية في الكرفس كانت لديهم أعراض عصبية أقل حدة وحالة معيشية أفضل في 90 يوماً بعد السكتة الدماغية مقارنة بأولئك الذين تلقوا الدواء الوهمي، وإذا تم تأكيد النتائج في تجارب أخرى فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من الخيارات لعلاج السكتات الدماغية التي تسببها الجلطات”.