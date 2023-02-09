غاب ثلاثي نادي الهلال سالم الدوسري وجوستافو كويلار وأندريه كاريلو عن التمرين الرئيسي الذي قام به الفريق اليوم استعدادا لمواجهة فريق ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية.

وقد اكتفى الثلاثي سالم الدوسري وكاريو وكويلار بتدريبات في صالة الإعداد البدني في الفندق حيث لم يشاركوا في التمارين الميدانية اليوم على أن يشاركوا في تدريبات يوم غد.

وكان الهلال قد تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على نظيره فلامنجو بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما.

يذكر أن فريق الهلال سيواجه بعد غد نظيره ريال مدريد على ملعب “المجمع الرياضي مولاي عبد الله” في نهائي كأس العالم للأندية.