تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد من الفوز على نظيره أبها، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم.

وتقدم فريق أبها بهدف عن طريق نواف عامر الصعدي في الدقيقة 41.، لكن الرائد احرز هدف التعادل في الدقيقة 2+45 من خلال اللاعب داميان يوكوفيتش، ثم سجل محمد فوزير هدفين في الدقيقة 88 والدقيقة 13+90.

وبهذه النتيجة، رفع الرائد رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد أيها عند 22 نقطة في المركز الثامن.