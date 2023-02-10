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الجمعة10 فبراير

مواجهات سابقة خاضها الهلال أمام عمالقة أوروبا

منذ 15 دقيقة
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مواجهات سابقة خاضها الهلال أمام عمالقة أوروبا
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يخوض فريق الهلال يوم غد مباراة أمام فريق ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية، على ملعب “المجمع الرياضي مولاي عبد الله” بالمغرب.

ولا تعد هذه المواجهة الأولى التي سيخوضها الهلال أمام كبرى الفرق الأوروبية، حيث سبق للهلال أن خاض مباريات أمام فرق في أوروبا ومنها المباراة التي خاضها في عام 1982 أمام نوتنغهام، وفاز الأخير بـ 8 أهداف دون رد.

وواجه الهلال فالنسيا الإسباني في مهرجان اعتزال لاعبه يوسف الثنيان وحينها فاز بهدفين مقابل هدف، وعام 2008 خاض مباراة أمام مانشستر يونايتد في مباراة اعتزال اللاعب سامي الجابر، وفاز الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفي عام 2010 خاض الهلال مباراة نظيره إنتر الإيطالي في مباراة اعتزال لاعبه نواف التمياط عام 2010، وحينها فاز بهدف نظيف، كما واجه يوفنتوس في مباراة اعتزال محمد الدعيع، حيث فاز الفريق الإيطالي بنتيجة كبيرة بسبعة أهداف مقابل هدف.

كما التقى الهلال في ديسمبر الماضي مع نادي نيوكاسل، وذلك في مباراة كأس موسم الدرعية، حيث فاز نيوكاسل بخماسية نظيفة.

 

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