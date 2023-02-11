أكد أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن هذه الفترة ليست “بياع الخبل عباته” ولكنها تطلق في العشر الأول من شهر ‎مارس على وجه التقريب.

وأوضح أنه يجوز أن تطلق قبل ذلك، عندما يعقب البرد أجواء دافئة؛ فيتخفف الناس من اللباس ظناً منهم أن البرد ولى وانتهى، وقد استطاع الأوائل بإمكاناتهم المحدودة اختزال معارفهم، وخبراتهم الميدانية في أمثال وأشعار وأقوال وتوجيهات مسجوعة محفوظة، ونحن نستأنس بها، وتخضعها للتجربة والتحكيم.

وأشار إلى أن هذا من جانب، ومن جانب آخر يقول أهل الشام عن فترة شهر مارس “خب فحماتك الكبار لعمك آذار”، ويقول اللبنانيون: “خب تياب الدار لحد ما يجيك آذار”.

وقال “المسند” أن موسم الأمطار عادة ينتهي بنهاية شهر مايو، وعليه فقد تبقى نحو 116 يوماً، ويُستثنى من ذلك المرتفعات الجنوبية الغربية فلها نظام مناخي مختلف.