بها إيحاءات جنسية..مارتينيز يفسر احتفاله المثير للجدل في مونديال قطر

فسر حارس منتخب الأرجنتين ونادي أستون فيلا، إيميليانو مارتينيز، احتفاله المثير للجدل بتتويج بلاده بمونديال قطر 2022.

وكان مارتينيز فور حصوله على جائزة أفضل حارس مرمى في المونديال، قام بحركة بها إيحاءات جنسية، ثم ظهر خلال الاستقبال الشعبي في بلده وهو يحمل دمية بوجه مهاجم منتخب فرنسا كيليان مبابي.

ونفى مارتينيز أن يكون قصد الإساءة لمبابي، قائلا:”لم أكن أنوي إيذاء أي شخص طوال مسيرتي المهنية، تطورت علاقتي مع لاعبين ومدربين فرنسيين ولم أواجه أدنى مشكلة، يمكنك أن تسأل (المهاجم الفرنسي أوليفيه) جيرو (زميله السابق في نادي أرسنال) عن نوع الشخص الذي أنا عليه، أنا حقا أحب الثقافة والعقلية الفرنسية”.

وأضاف مارتينيز :”الإيماءة التي قمت بها مستخدما جائزة أفضل حارس مرمى في المونديال كانت مزحة مع زملائي في المنتخب، كنت قد فعلت ذلك بالفعل في كوبا أمريكا، وكلهم قالوا لي إنه لا يجب أن أكرر ذلك مرة أخرى حتى ليونيل ميسي.. ثم ما حدث في غرفة خلع الملابس يجب أن يظل في غرفة خلع الملابس ولا يجب أن يخرج أبدا منها.. عندما هزمتنا فرنسا في مونديال 2018 أتذكر أنه كانت هناك هتافات عن ميسي ونفس الشيء إذا فاز فريق على البرازيل فسوف يهتفون ضد نيمار.. لا يوجد شيء شخصي ضد مبابي أنا أحترمه بشدة إذا غنينا عنه أو عن نيمار، فذلك لأنهم نجوم”.