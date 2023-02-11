خرجت طفلة سورية من تحت الركام ولم تتذكر سوى أنها لم تؤد الصلاة منذ وقوع الزلزال.
وأظهر مقطع فيديو الطفلة وهي في شدة الإعياء والتعب وتقول : ياربي صار لي كم يوم كامل ما صليت.
وأبان الفيديو الفتاة المتألمة وعينيها متورمتين وعلى وجهها كدمات عديدة.
خرجت طفلة سورية من تحت الركام ولم تتذكر سوى أنها لم تؤد الصلاة منذ وقوع الزلزال.
وأظهر مقطع فيديو الطفلة وهي في شدة الإعياء والتعب وتقول : ياربي صار لي كم يوم كامل ما صليت.
وأبان الفيديو الفتاة المتألمة وعينيها متورمتين وعلى وجهها كدمات عديدة.
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