خرجت طفلة سورية من تحت الركام ولم تتذكر سوى أنها لم تؤد الصلاة منذ وقوع الزلزال.

وأظهر مقطع فيديو الطفلة وهي في شدة الإعياء والتعب وتقول : ياربي صار لي كم يوم كامل ما صليت.

وأبان الفيديو الفتاة المتألمة وعينيها متورمتين وعلى وجهها كدمات عديدة.