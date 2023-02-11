أوضح رئيس فريق الدراسات والأبحاث الزلزالية بهيئة المساحة الجيولوجية، عبد الله موسى، أسباب حدوث الزلازل.

وأكد “موسى” إن الهزات الارتدادية الناتجة عن زلزال تركيا يتم رصدها، وإن أعدادها في تناقص.

وقال رئيس فريق الدراسات والأبحاث الزلزالية بهيئة المساحة الجيولوجية في تصريحات لبرنامج «إم بي سي في أسبوع» ، أن الزلازل هي ظاهرة طبيعية عبارة عن تنفيس للطاقة من باطن الأرض، وتقع في حدود الصفائح التكتونية للأرض.

وأضاف أن الصدع الأناضولي يعد حاليًا غير مستقر بسبب حدوث الهزة الرئيسية وقوة الإجهادات التي تحدث له. مؤكدًا أنه لا يمكن التنبؤ بوقوع أو موعد أو مدة الزلزال.

وأضاف أن منطقة الشرق الأوسط يمر بها صدع البحر الميت الذي يشمل فلسطين ولبنان والأردن وسوريا، وأن التحدي الحقيقي هو كيفية التعامل مع المناطق النشطة زلزاليًّا، ومن أهمها تطبيق كود البناء المقاوم للزلازل، حيث يتضمن إنشاء منازل مقاومة للزلازل.