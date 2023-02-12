كشفت “مينا بونينو” زوجة اللاعب، فيدريكو فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد عن سبب احتفالية زوجها الذي سجل هدفين في مباراته أمام الهلال في نهائي كأس العالم للأندية بوضع إصبعه في فمه.

وأوضحت زوجة فالفيردي أن السبب وراء تلك الاحتفالية هو استمرار حملها بابنها الثاني، بعدما كانا قد اعتقدا أنهما فقدا الجنين.

وقالت زوجة لاعب ريال مدريد: “في الآونة الأخيرة وردت أنباء تفيد بأنني قد فقدت جنيني. لم أتمكن من إنكار ذلك، لأنه كان ما اعتقدنا أنه سيحدث. كنا نستعد لمدة شهر للأسوأ. نظرًا لأن الحمل كان متقدمًا جدًا، كان علينا تأكيد ذلك من خلال الاختبار”.

وأضافت: “بعد أن بكيت لمدة شهر كامل، بعد أن حزنت، بينما كان ابني الثاني في بطني، وصلتنا بالأمس الأخبار الأقل توقعًا: الطفل بخير. كل شيء طبيعي. لقد كان شهرًا صعبًا للغاية والآن نبدأ من جديد. شكرا”.

وتستخدم تلك الاحتفالية على نطاق واسع بين لاعبي كرة القدم الذين ينتظرون طفلا جديدا، ويتعلق ذلك بإيماءة وضع إبهامه في فمه في إشارة إلى “اللهاية” التي يستخدمها الجنين حتى يكف عن البكاء.