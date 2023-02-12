“مساحات تويتر بين وبين”

تويتر منصة اجتماعية مثلها مثل المنصات الآخرى والدخول في هذا العالم الافتراضي جميل متى ما كان لديك رسالة ترغب في ايصالها للناس وهذا يعود لمدى قدرتك على الحديث عن تخصصك مثلاً ولكن عليك بتبسيط المعلومة حتى تصل بكل سهولة للمتلقي على أن تكون تملك معلومات.

أخي الفاضل: أختي الفاضلة.

أحرص على أن تكون ذا أثر طيب في نفوس الناس من خلال إيصال رسالة تمثلك أحسن تمثيل لكي تصلك في حياتك وبعد مماتك الدعوات الطيبة التي هي من تكون رصيدك.

المضيف:

أنت تتحمل مسؤولية عظيمة أمام الله أولاً ثم أمام المشاركين فيها من خلال هدف هذه المساحة فتحمل تلك المسؤولية. فخذ حذرك من بعض المشاركين ممن يستهدفون الوطن أو المجتمع فهناك حسابات تتقصد الإساء بالمملكة العربية السعودية وإيصال رسائل سلبية للمجتمع عن وطنهم فكن حذراً.

الشريك:

هو تمكين لك بمنح المايك وإدارة المساحة ومساندة المضيف فعليك حقوق كما لك حقوق على أن لا تقاطع بمجرد أنك شريك ولكن دع المتحدث حتى يختتم حديثة في حال لم يخالف الشروط كتغير محتوى المساحة أو الإساءة للأشخاص.

المتحدث:

قبل طلبك المايك عليك أن تكون ملماً بمعرفة صاحب تلك المساحة فهناك معرفات تفتح مساحات سيئة ومسيئة للدين وللوطن وللمجتمع بأهداف سيئة جداً فأحذر منهم وأخرج من تلك المساحة فوراً وفي حال كنت على معرفة بصاحب المساحة فعليك أن تكون مستمعاً حتى تعرف ماذا يتم الحديث عنه ثم بعدها أطلب المايك وتحدث فيما تعلم فقط.

أخي المستمع:

إن دخولك للمساحات بهدف الاستماع لا يعني أنك لا تتحمل المسؤولية وبلا شك أن عليك مسؤولية تتمحور في مدى توجه تلك المساحة إن كانت سيئة فعليك المغادرة فوراً وإن كانت ذا توجه معين فعلى الفور غادرها مباشرة وأحذر من تسجيل أي مساحة غير مسجلة لأن نشرك لتلك المساحة يعد انتهاكاً للقوانين.

فهناك مساحات بلا عنوان وتُدار فيها نقاشات احترافية عالية جداً من خلال مضيف يقدم رسالة إيجابية وهي بلا شك خليط من المشاركين فيهم الصاحين والطاحيين بكل اختصار.