توفر العلامة الصينية شانجان قائمة متنوعة من سيارات السيدان موديلات 2023 في السوق السعودي، وهي كالآتي:

شانجان إيدو بلس

تتوفر شانجان إيدو بلس موديل 2023 في المملكة ، في 3 فئات مختلفة التجهيزات بالأسعار التالية شاملة قيمة الضريبة المضافة:

-فئة ترند، بسعر 0,145 ريال.

-فئة سمارت، بسعر 67,620 ريال.

-فئة ليميتد، بسعر 74,060 ريال.

وتعتمد سيارة شانجان إيدو بلس موديل 2023 على محرك مكون من 4 اسطوانات، تيربو، بسعة 1.4 لتر، ينتج قوة قدرها 158 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 260 نيوتن متر، متصل بناقل حركة مزدوج القابض مكون من 7 سرعات.

شانجان السفن

تتوفر شانجان السفن موديل 2023 في فئتين مختلفتين في التجهيزات بالأسعار التالية شامل قيمة الضريبة المضافة:

-فئة ستاندر، بسعر 43,125 ريال.

-فئة فل، بسعر 45,885 ريال.

وتستمد سيارة شانجان السفن موديل 2023 قوتها من محرك مكون من 4 اسطوانات، بسعة 1.5 لتر، ينتج قوة قدرها 105 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 145 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 5 سرعات.

شانجان CS85

تتوفر شانجان CS 85 موديل 2023 ، في فئة واحدة فقط هي فئة ليمتد بسعر يصل إلى 114,999 ريال شامل قيمة الضريبة المضافة.

وتستمد سيارة شانجان CS85 موديل 2023 قوتها من محرك مكون من 4 اسطوانات، بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة قدرها 233 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 360 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات.

شانجان UNI-V

تتوفر شانجان UNI-V موديل 2023 ، في فئة واحدة فقط هي فئة Elite بسعر يصل إلى 87,285 ريال شامل قيمة الضريبة المضافة.

وتعتمد شانجان UNI-V موديل 2023 على كل محرك مكون من 4 اسطوانات، تيربو، بسعة 1.5 لتر، ينتج قوة قدرها 185 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 300 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 7 سرعات.