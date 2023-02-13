قصة فتاة تركها خطيبها ليرتبط بصديقتها المقربة تثير ضجة على السوشيال ميديا

أثارت قصة فتاة مصرية تركها خطيبها ليرتبط بصديقتها المقربة حالة من الصدمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعاطف مع الفتاة الآلاف الذين تفاعلوا مع منشورها

وقالت الفتاة عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”: “يعني بعد خطوبة مدتها سنتين سبتني وكسرت بخاطري وفرحتي قبل فرحنا بشهرين وهديت كل الأحلام الورديه اللي كنت عايشه فيها ودخلت بسببك في حالة تروما وتعبت وفقدت النطق لفترة ودلوقتي بتخطب!!”.

وأضافت الفتاة المصدومة: “طب أنا لما عرفت إنك قرأت فاتحه مزعلتش و دعيتلك من كل قلبي و بعدها عرفت أنها صاحبتي الانتيم اللي استأمنتها على كل حاجة وكنت بجري عليها في فرحي وفي حزني ولما طلبت مني تكلمك واحنا مخطوبين بحجة إنها تسألك عن حاجات في الدين أنا قولتلها متستأذنيش أنا واثقة فيكي وواثقة فيه كلميه براحتك وبعدها اكتشفت قد إيه أنا كنت مغفلة ومع ذلك سكت ومتكلمتش”.

وتابعت حيث أصبح منشورها الأكثر رواجا عبر “فيسبوك”: “كفاية أذى وتدمير فيا أكتر من كدا كفاية كفاية بقااااا والله وبالله وتالله لولا أمانة الشاتات والريكرودات لكنت نزلت سكرينات اوري فيها أصحاب الدين والتدين ع حقيقتهم من خيانة وكذب وخداع وكله تحت اطار الدين والشرع”.