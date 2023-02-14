كشفت مذكرة سرية لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن الجسم الطائر المجهول الذي تم إسقاطه في المجال الجوي الكندي يوم السبت الماضي كان “بالونًا معدنيًا صغيرًا به حمولة مربوطة تحته”.

وقدمت المذكرة التفاصيل الرسمية الأولى لأحد الأشياء الثلاثة التي تم إسقاطها في الأيام الأخيرة والتي تم وصفها سابقًا بأنها “جسم أسطواني”.

وقالت المذكرة إن الجسم عبر بالقرب من “مواقع حساسة أميركية” قبل إسقاطه.

كما كتب مسؤولو الدفاع في المذكرة إلى المشرعين أن الجسم الذي أُسقط فوق بحيرة هورون في ميشيغان يوم الأحد، “نزل بعد ذلك ببطء” في الماء بعد السقوط.

وأضافت المذكرة إن الجسم الذي تم إسقاطه فوق ألاسكا يوم الجمعة كان “بحجم سيارة صغيرة” ولا يشبه البالون الصيني الذي تم إسقاطه قبالة سواحل كارولينا الجنوبية. وتنص مذكرة البنتاغون على أنه “ليس لدينا مزيد من التفاصيل حول الكائن في الوقت الحالي، بما في ذلك النطاق الكامل لقدراته أو الغرض منه أو مصدره”.

وتابعت المذكرة إن جهود “الاسترداد” جارية لاستعادة الجسم الذي تم إسقاطه في منطقة يوكون الكندية، مشيرة إلى أن المسؤولين الأميركيين والكنديين كانوا يحاولون تحديد نوع الحطام.