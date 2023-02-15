دخل لاعبو كرة قدم من روسيا وأوكرانيا في معركة شديدة داخل أروقة فندق تركي، يوم الاثنين، تسببت في كسور عظام لبعضهم.

وتشارك لاعبو فريق شينيك ياروسلافل الروسي ونادي ميناغ الأوكراني في أحد الفنادق بعد الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا وسوريا الأسبوع الماضي وأودى بحياة 35 ألف شخص.

وقال حساب زوريا لوندونسك الأوكراني على موقع “تويتر”، اندلع الشجار عندما علق لاعب من فريق ميناغ على سلوك لاعب روسي بعدما تصرف بشكل غير لائق تجاه أحد موظفي الفندق.

وبحسب ما ورد في التقرير، كان اللاعب الروسي “مخمورًا ووقحًا أمام الجميع”، ورفض الاعتذار عن أفعاله التي أدت إلى لكمه من قبل نظيره الأوكراني ثم تدخل زملاؤه في الفريق.