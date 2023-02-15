قدم حاكم محافظة إيلام غرب إيران بابك محمدي أوندي، اليوم الأربعاء، استقالته من منصبه، وذلك بعد تجدد احتجاجات الإيرانيين.

وكانت مجموعة من المحتجين احتشدت، بهدف تدمير تمثال الباسيج، ووقع اشتباك مع قوات الأمن، فيما شهدت مدينة دهلران التابعة لمحافظة إيلام الليلة الماضية احتجاجات شعبية مناهضة للحكومة الإيرانية تخللها إطلاق نار من قبل “مسلحين على قوات من الباسيج والشرطة”.

وتشهد إيران احتجاجات لم تهدأ منذ وفاة الشابة مهسا أميني في شهر سبتمبر الماضي، على يد شرطة النظام الإيراني الإرهابي.