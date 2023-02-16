سادت حالة غضب شعبي في شارع بدارو بالعاصمة اللبنانية بيروت حيث أقدم عدد من المودعين والمحتجين بإضرام النيران بالمصارف رفضاً لإقرار قانون كابيتال كونترول، وفقاً لفيديو تم تداوله على نطاق واسع

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ق أكد تواصل الجهود لمعالجة الأوضاع المالية في البلاد، وذلك في ظل الانهيارات المتتالية لسعر صرف الليرة اللبنانية.

وجاء ذلك في بيان صدر عن مكتب ميقاتي الإعلامي اليوم نفى فيه ما نسب إلى مصادر قريبة منه ويفيد بأن مصرف لبنان فقد السيطرة على السوق، وأنه قد يكون من الصعب إعادة ضبط الأمور ، إلا في حال حصول خطوة سياسية كبيرة.