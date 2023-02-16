أفادت تقارير بقرب الإعلان رسميًا عن استحواذ قطر على نادي مانشستر يونايتد.

وكان المالكين للنادي قد أعلنوا عن نيتها في بيع النادي وذلك في شهر نوفمبر الماضي.

وأبدت قطر اهتمامها بشراء النادي، فيما لم يصدر بعد بيان رسمي بشأن صفقة الشراء المرتقبة.