سادت حالة من الحزن عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر سيدة مقطع فيديو كشفت فيه وفاة طفلها الرضيع بعد يومين من نشر صوره له وهو يضحك

ونشرت الأم مقطع فيديو عبر حسابها ، تحذر فيه كل أم من نشر صور أطفالها على الإنترنت، مبينة إنها نشرت فيديو لطفلها ، فمرض الطفل في اليوم التالي وتوفي يوم 25 ديسمبر بعد يومين من نشر صوره، بعد إصابته بقئ وإسهال فقط.

وحينما سألت إحدى المتابعات عن سبب الوفاة، قالت الأم إنه لم يكن مصابا بأي مرض وكان بصحة جيدة، وكتبت: “كان صغيري قطعة من الجنة فعاد إليها”.

وقالت الأم : “لحد يغلط غلطتي ميتحمل أي شئ إني ماجنت أتوقع للخظة يصير بي هيج، أنا آسفة حمودي”.