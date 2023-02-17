ولدت طفلة في البرازيل بذيل يبلغ طوله 6 سم وكان مغطى بالجلد وبارزا من ظهرها، وقد تمكن الأطباء من إزالته.

ونشرت مجلة Journal of Pediatric Surgery Case Reports، صورا قبل العملية وبعدها، تُظهر الفتاة بعد ثلاث سنوات من العملية التي غيرت حياتها.

وولدت الفتاة مصابة بـ”السنسنة المشقوقة”، وهي عيب خلقي نادر في العمود الفقري يحدث في الرحم، ويسبب فجوة في العمود الفقري.

وهذه الحالة هي نوع من عيوب الأنبوب العصبي، وهو بنية بالجنين النامي تُصبح في النهاية دماغ الطفل والحبل النخاعي والأنسجة التي تحيط بهما.