كشفت القوات الأمنية المصرية لغز العثور على جثة فتاة عمرها ٢٠ عام ملقاة في منطقة جبلية بحلوان.

وتبين إن مرتكب الواقعة شقيق الفتاة وعمه ونجل عمها بسبب حملها سفاحا من صديقها، فتخلصوا منها بقتلها خنقا وإلقائها في مدق جبلي بمنطقة حلوان.

وأفادت التحريات بأن الفتاة من مدينة منفلوط بأسيوط، حيث قام شقيق الفتاة باصتطحابها منذ 10 أيام لمحافظة الجيزة وأقاما لدى عمهما، لإجراء عملية إجهاض لها ، ثم اصطحبوها جميعا داخل توك توك للمنطقة الجبلية محل العثور على الجثة، وقاموا بخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.