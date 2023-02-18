بالفيديو.. مرشدة أسرية توجه نصيحة هامة قبل اتخاذ قرار الانفصال بسبب الخيانة

وجهت المرشدة الأسرية أماني القاضي، نصيحة هامة قبل اتخاذ قرار الانفصال بين الزوجين بسبب الخيانة

وقالت أماني القاضي، عبر برنامج “سهرة الرسالة” على قناة “الرسالة”، أن هناك فرق إذا حدثت الخيانة بسبب سقطة أخلاقية أو نزوة وكان لديه رصيد من الأخلاق فهو يستحق أن يأخذ فرصة أخرى.

وأوضحت أن لحظة الانفعال والثورة والغضب فإن العقل لا يفكر فعلى التي تعرضت للخيانة أن تنتظر ولا تجعل الزوج يشعر بشيء، لافتة إلى أن أبرز أسباب الخيانة الزوجية العقاب وغياب إشباع الحاجات.

أماني القاضي توجه نصيحة هامة قبل اتخاذ قرار الانفصال بين الزوجين بسبب الخيانة@AmaniAlqadi9 #سهرة_الرسالة#الرسالة pic.twitter.com/N60VGAFeM3 — قناة الرسالة (@alresalahnet) February 17, 2023