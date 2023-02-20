أوضح الشيخ عبدالله المطلق حكم اختيار جنس الجنين خلال عملية “الحقن المجهري”.

وقال المطلق :” اختيار جنس الجنين نعمة من الله في هذا العصر وعلينا أن نقبل هذه النعمة وأن نحمد الله عليها وألا نلوم إخواننا الذين يعملونها”.

وأضاف ” بعض الناس لا يعملونها ولا يسمحون لغيرهم بعملها معتقدين أنه خلال العملية يتم وضع نطفة رجل غريب إلى المرأة وأن الطفل لا يكون ابنه وهذا الأمر غير صحيح فنحن لدينا أطباء أخيار يخافون الله ويتسمون بالأمانة، كما أن الحمض النووي يؤكد لك أن هذا الطفل ابنك ويكشف لك “.