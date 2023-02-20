شهدت مناطق المملكة خلال الأشهر الماضية امطاراً غزيرة ارتوت على اثرها كافة أراضيها المتنزهين بدورهم استغلوا ذلك للاستمتاع بهذه الاجواء الجميلة وخاصة بعد انتشار المساحات الخضراء بكافة المناطق .

هجرة معرج السوبان والتى تقع شرق محافظة حفر الباطن شهدت خلال الأيام القليلة زحاماً من المواطنين هواة التنزه بالاضافة إلى اصحاب الحلال حيث شهدت المنطقة نوافذ العديد منهم بحلالهم بعد ان اكتست الأرض بالعشب . بالاضافة لظهور الفقع في عده اجزاء من الهجرة وذلك نظراً لقربها من عده مراكز.

ومنها مركز السعيرة والذي يبعد عنها شرقاً 50 كيلو متر ومركز الصداوي غرباً والذي يبعد عنها 40 كيلو متر ومركز الرفيعة والذي يبعد عنها 90 كيلو متر جنوباً . والخفجي شمالاً وتبعد عنها 200 كيلو متر وتتمتع أرض الهجرة بكونها منبسطة وسهلة وتستطيع كآفة أنواع السيارات الوصول اليها .

“صدى ” رصدت بالصور اجواء الهجرة وتوافد العديد من العوائل لها وخاصة بعد شروق الشمس اذا تشهد المنطقة الشمالية هذه الأيام بشكل عام درجات حرارة منخفضة تصل الى 3 درجات فجراً في بعض المناطق فيما سجلت هجرة معرج السوبان فجر اليوم 5 درجات مئوية .

اهالي الهجرة بدورهم استبشروا خيراً بقدوم المنتزهين حيث شهدت المحال التجارية انتعاشاً غير مسبوق يعتبر الأول من نوعه بعد جائحة كورونا .

ومن المتوقع ان يستمر توافد المتنزهين لها خلال الأسابيع القادمة بعد تداول مقاطع فيديو عبر حسابات السوشل ميديا لوجود الفقع فيها .

المواطن عبدالله العنزي أحد سكان الهجرة والذي التقت به “صدى ” مصادفه اثناء جولتها ذكر بان الهجرة تشهد منذ اسبوعين حركة متزايدة في عدد المتنزهين وخاصة من المناطق القريبة المجاورة وبعض دول الخليج موضحاً بان الاماكن التي عثر فيها على الفقع تقع الى الجنوب من الهجرة وكذلك شرق كوبري سكة القطار على الطريق المؤدي لمركز الرفيعة جنوباً .

واضاف العنزي ان مربي الابل خاصة تواجدوا بكثرة في الواحات الخضراء القريبة من هجرتهم .

وذلك بحثاً عن العشب الذي يقلل تكلفة أسعار ارتفاع الأعلاف عليهم وتوقع العنزي ان تستمر هذه الاجواء حتى نهاية الشهر القادم .