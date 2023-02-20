في الأيام الماضية وجراء زلزال تركيا المدمر، لوحظ أنه يتم حمل الناجين من تحت الأنقاض في ورق حراري، أو المعروف شعبيا باسم “ورق فويل”.

ويُعرف هذا الورق الحراري، باسم “بطانية الإنقاذ” ويتم صنعها من ورق القصدير لارتدائها لحظة الإنقاذ بينما يصارع الشخص للبقاء على قيد الحياة.

كما تعرف ببطانية البقاء على قيد الحياة، وهي قابلة للطي لتصبح صغيرة جدا ومحمولة في الجيب، حتى يصبح من المناسب لفرق الإنقاذ حملها في حقيبة الطوارئ.

وتم ابتكارها للطوارئ، في البداية لاصطحابها خلال رحلات الفضاء، أو لاقتنائها خلال الرحلات الخارجية حال التعرض للطوارئ.