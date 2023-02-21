قال الناقد الرياضي عادل عصام الدين أن أنسب عنوان يتم وضعه للهلال هو” شوف الهلال وتعلم”.
وأضاف ” بعد الظهور المشرف للهلال في كأس العالم كنت أخشى عليه من الثقة الزائدة، وهذا حدث في بعض فترات المباراة لكن الهلال هو الهلال”.
وتابع ” الهلال اليوم أعطى الفريق الإماراتي الشوط الثاني ومنحه الكثير من الفرص وبالتالي شكل خطورة عليه ولكن في النهاية عاد الهلال الذي نعرفه “.
فيديو | الناقد الرياضي عادل عصام الدين: شوف الهلال وتعلم #المنتصف pic.twitter.com/mzBDRgMhJe
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) February 20, 2023
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