قال الناقد الرياضي عادل عصام الدين أن أنسب عنوان يتم وضعه للهلال هو” شوف الهلال وتعلم”.

وأضاف ” بعد الظهور المشرف للهلال في كأس العالم كنت أخشى عليه من الثقة الزائدة، وهذا حدث في بعض فترات المباراة لكن الهلال هو الهلال”.

وتابع ” الهلال اليوم أعطى الفريق الإماراتي الشوط الثاني ومنحه الكثير من الفرص وبالتالي شكل خطورة عليه ولكن في النهاية عاد الهلال الذي نعرفه “.