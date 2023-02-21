انتشرت لقطات وصور لضوء أزرق ظهر فجأة بشكل غامض وشوهد في أكثر من دولة قبيل الزلزال الذي ضرب تركيا.

وتعتبر أضواء الزلازل ظاهرة غامضة ونادرة حيرت الخبراء والعلماء لمئات السنين حيث تلاحق الظاهرة الكثير من الإشاعات والروايات المتضاربة.

و يُصعب على العلماء تفسير هذه الظاهرة لأن حالات اللمعان حول الزلازل لا تبدو كلها متشابهة ، مما يثير نظريات مختلفة تتراوح بين البرق العادي إلى نظريات المؤامرة والأجسام الطائرة المجهولة والظواهر الأخرى المختلفة.

فيما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية على موقعها الإلكتروني: “يختلف الجيوفيزيائيون في مدى اعتقادهم أن التقارير الفردية عن الإضاءة غير العادية بالقرب من وقت ومركز الزلزال تمثل في الواقع أضواء زلزال .. يشك البعض في أن أيًا من تلك التقارير تشكل دليلًا قويًا على وجود أضواء الزلزال بينما يعتقد البعض الآخر أن بعض التقارير على الأقل تتوافق بشكل معقول مع ما يسمى أضواء الزلزال.”