طالب خافيير تيباس رئيس رابطة الليغا، خوان لابورتا رئيس برشلونة بالاستقالة من منصبه “إذا لم يشرح جيدًا” كل ما يتعلق بقضية الحكم السابق ونائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام في إسبانيا إنريكيز نيغريرا، فيما يتعلق بالرشوة المحتملة للحكام.

وقال تيباس أن هناك “قلقًا عميقًا” في غالبية الأندية الإسبانية بهذا الشأن ويطلب “الذهاب حتى النهاية” في هذا الأمر لأنه “يمكن أن يكون جريمة”، مضيفًا: “إذا لم يشرح لابورتا الأمر جيدًا، فعليه الاستقالة. سيتعين على الجميع معرفة سبب قيامه بذلك. كان هناك العديد من المواسم”.

ودعا إشبيلية وإسبانيول الاتحاد الإسباني لكرة القدم والجهات المختصة إلى التحقيق في قضية تورط برشلونة بتقديم رشاوى للتحكيم الإسباني خلال فترة نيغريرا في لجنة الحكام في الليغا.

وأضاف خافيير تيباس: “يمكنك مواصلة التحقيق وتذكر أن جريمة الفساد الرياضي – إن وجدت أخيرًا – تسري بعد سنوات. عليك أن تحقق في الأمر؛ لأن هذه هي الطريقة التي تريدها الأندية، وأريد أن يمهّد لنا برشلونة الطريق”.

وأشار تيباس إلى أن التحقيق يجب أن يستمر “لإيجاد تفسير معقول”، متابعًا: “ربما يكون ما حدث جريمة. هناك شعور عام بالضيق بين الأندية. سنبحث تصعيد الأمر للاتحاد الأوروبي والدولي. سيتعين علينا القيام بشيء ما، وإلا فإننا سنكون غير متسقين، حتى لو كان ناديًا إسبانيًّا. إنها أحداث خطيرة ويصعب فهمها”.