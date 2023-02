فارق النجم العالمي يانسن بانتير، الحياة عن عمر يناهز 24 عاما وذلك فى ظروف غامضة حيث تجرى الشرطة حاليا عديد من التحقيقات من أجل معرفة سبب الوفاة.

وقال كيسي كيتشن المسئول الإعلامي للفنانة هايدن بانتير شقيقة النجم الراحل، أن سبب وفاة يانسن بانتير غير معروف في الوقت الحالي، ولا يزال التحقيق مستمر.

ومن الجدير بالذكر، أن يانسن بانتير قدم عديد من الأعمال الفنية التى اشتهر بها ولعل من أبرزها Heroes وNashville، وتضمنت بعض أعماله المبكرة حلقة من Even Stevens، فيما شارك في فيلم The Last Day of Summer ورشح عنه على جائزة الفنان الشاب.