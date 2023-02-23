كشفت تقارير تركية عن صدور أصوات غامضة تحت الأرض بقرية ميداندارا في ولاية سعرد.

وبدأت هذه الأصوات في الظهور قبل نحو 3 أشهر ما جعل سكان القرية يشتكون من ذلك، وتحرك على إثر ذلك فريق من إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية.

وأصدرت إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية بالمدينة بيانا، أعلنت خلاله أنه لم يتم التعرف على سبب الأصوات التي يسمعها سكان المنطقة، متعهدا بمتابعة الوضع.

وتساءل البعض عما إذا كانت هذه الأصوات مرتبطة بالزلزال الذي وقع في تركيا وسوريا، فيما أكد المهندس الجيوفيزيائي التركي، أحمد أرجان، قائمة بأكثر الولايات التركية أمنا في حال وقوع زلازل، حيث تضمنت القائمة ولاية سعرد التي سُمعت فيها الأصوات المريبة القادمة من تحت الأرض، ولم يتم حتى الآن الكشف عن سبب هذه الأصوات.